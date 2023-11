Tuur en Stan Dens hopen op toekomst als duo in Gent: "Dat is onze droom"

"Nu is er een piste in Zolder gebouwd, maar voor ons is dat een beetje te laat. Al is het wel goed nieuws voor de jeugd."

"Ik ging zelf met ons mama mee naar de kampioenschappen van Tuur in het buitenland", vult Stan aan. "Dat was cool om te zien en daar heb ik de liefde voor de piste gevonden."

"De Ring rond Brussel is wel een moeilijk punt om tot hier te komen", lacht Tuur, "maar we hebben hier op internaat gezeten en we hebben hier gestudeerd. Zo krijg je ook een band met de piste."

De broers Stan en Tuur Dens zijn afkomstig van Rotselaar. Als pistier uitblinken is dan geen evidentie gezien de beperkte accommodatie in ons land.

Samen een duo vormen in Gent? Dat hopen we. Het zou mooi zijn. Ja, het is toch al een droom.

En de broers stuwen elkaar vooruit. "Stan doet soms dingen die ik nog niet kon op die leeftijd."

"Hij is misschien niet zo snel als ik was, maar zijn uithoudingsvermogen is al groter dan bij mij op die leeftijd. Hij is niet hetzelfde type als ik, maar zijn explosiviteit is toch zijn grootste wapen."

"Tuur vindt het leuk om af te zien", complimenteert Stan zijn oudere broer, die al elke avond het record op de 500 meter heeft verbeterd.

"Veel mensen gaan niet graag diep op training, maar Tuur doet dat wel graag, stukgaan op training. Dat is een groot pluspunt."

"Tuur is breed en snel, ik moet nog afwachten hoe ik uitgroei als renner. Het zou wel leuk zijn als ik hem eens in de baan kan gooien voor zo'n tijdrit."

De broers spreken op die manier hun wens uit. "Samen een duo vormen in Gent? Dat hopen we. Het zou mooi zijn. Ja, het is toch al een droom. Ik kan me niet herinneren dat het hier al eens gebeurd is."