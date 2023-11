Ploegbaas Bora-Hansgrohe zaait twijfel over toekomst Cian Uijtdebroeks: "Onze zakken zijn niet zo diep"

Komt daar nog eens bij: Bora haalde op het einde van het seizoen nog Primoz Roglic binnen. Een absolute kopman die de groterondeplannen van Uijtdebroeks in de war kan sturen.

Dat Uijtdebroeks zich op het einde van het seizoen kritisch uitliet over zijn team - nadat zijn ploeggenoot Aleksandr Vlasov zijn 7e plaats in de Vuelta had afgesnoept en hij genekt werd door falend materiaal op de Chrono des Nations - woekerde de transfergeruchten alleen maar meer aan.

"Dat 10 ploegen hun voorstel met de buitenwereld hebben gedeeld, is eigenlijk een compliment voor ons goede werk met hem", bevestigde zijn ploegleider Ralph Denk de interesse aan GCN.

Onze talentvolle landgenoot werd dit seizoen meteen 8e in de Vuelta, zijn allereerste grote ronde. Ploegen als Ineos, Groupama-FDJ, Lidl-Trek en zelfs Jumbo-Visma schreven de 20-jarige renner van BORA - hansgrohe meteen op hun verlanglijstje.

Cian Uijtdebroeks is momenteel opgejaagd wild in de wielerwereld.

We zouden hem graag nog minimaal een jaar bij ons hebben.

Alleen: onze landgenoot hangt vast aan een contract tot en met 2024 bij zijn Duitse werkgever.

Toch lijkt zelfs zijn eigen ploegbaas Denk niet helemaal zeker dat de voormalige winnaar van de Ronde van de Toekomst volgend jaar nog in het truitje van Bora rijdt.



"Of hij vertrekt? Dat weet ik niet", bleef hij verdacht op de vlakte. "We zouden hem graag nog minimaal een jaar bij ons hebben, maar onze zakken zijn niet zo diep als sommige andere ploegen. We zullen een slimme manier moeten vinden om hem aan ons te binden."

Bovendien zou er volgens de UCI-regels ook een vierzijdige overeenkomst nodig zijn om hem los te weken voor volgend seizoen: tussen beide ploegen, de renner en de UCI.

"Ik respecteer contracten en we hebben nog geen officiële aanbieding gehad. Voorlopig denk ik dus wel dat hij blijft", vertelt Denk.

Verder keerde de ploegbaas ook nog even terug op de uitlatingen van zijn renner. "Het is nog een jonge renner en hij heeft gereageerd toen hij net van zijn fiets stapte. Dat zal niet meer gebeuren. We hebben met hem gebabbeld, maar houden dat liefst binnenskamers."