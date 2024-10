Zilver voor Lotte Kopecky na sterke afvalling: "Maar ik ben niet immens teleurgesteld"

Dan toch geen drie op een rij. Lotte Kopecky ging in het Deense Ballerup op zoek naar een nieuwe wereldtitel op de afvalling, maar onze landgenote moest na een goede race toch nog iemand voor zich dulden. De Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston gooide haar fiets in de laatste meters nog voorbij die van onze landgenote.

Één tegen allen, allen tegen Lotte Kopecky.



Onze landgenote verscheen deze avond als absolute topfavoriete aan de start van de afvalling op het WK baanwielrennen. Met twee opeenvolgende wereldtitels achter haar naam, was dat geen verrassing.



Kopecky toonde zich ook de baas van het pak in de zenuwachtige beginfase van de afvallingsrace. Met veel bravoure was ze steevast te zien aan de kop: controlerend en anticiperend. En zo gleed onze landgenote probleemloos de finale in.

Toen ze nog met drie overbleven elimineerde Kopecky - met een versnelling van ver - ook koninklijk de Amerikaanse Jennifer Valente. Enkel de Nieuw-Zeeelandse Ally Wollaston glipte gezwind mee in haar zog.

Dat bleek geen toeval te zijn. Wanneer Kopecky het ook in de laatste ronde vroegtijdig probeerde, botste ze op een counter van haar concurrente.



Hoewel Kopecky dus opnieuw een (tactisch) sterke afvalling reed, moest ze deze keer vrede nemen met zilver. Zondag komt ze nog in actie in haar tweede en laatste nummer op dit WK baanwielrennen. Dan verdedigt ze haar wereldtitel in de puntenkoers.