Nu al grof wild voor 2025: topteams trekken massaal aan de mouw van Cian Uijtdebroeks

"Ik was totaal niet op de hoogte dat Vlasov die aanval zou lanceren", zei Uijtdebroeks zonder zijn glimlach te verliezen. De slechte verstandhouding zorgde in elk geval voor een ferme kras op de carrosserie bij de ambitieuze Belg.

"Ik heb de ploeg en andere teams getoond dat ik het in me heb om 3 weken op een constant niveau te rijden."

Naar Ineos, dat Evenepoel maar niet loskrijgt?

Uijtdebroeks blonk dit seizoen uit in regelmaat, met top 10-plaatsen in alle WorldTour-rittenkoersen waar hij een rugnummer opspeldde: 9e in de Ronde van Catalonië, 6e in de Ronde van Romandië, 7e in de Ronde van Zwitserland en 8e in de Vuelta.

Prestaties waardoor hij zichzelf op de radar zette bij ploegen zonder potentiële Tour-winnaar. "Bijna alle teams zijn al komen aankloppen", laat een ingewijde weten.

Ineos Grenadiers zou helemaal vooraan in de rij staan om Uijtdebroeks in 2025 aan te trekken als superkopman.

Al jarenlang vrijen de Britten Remco Evenepoel op, maar hem losweken bij Soudal-Quick Step lukte voorlopig nog niet.

Ineos greep ook naast Primoz Roglic (naar Bora-Hansgrohe) en zag Tao Geoghegan Hart door een monsteraanbod ongepland vertrekken naar Lidl-Trek.

Schieten enkel nog oudgediende Geraint Thomas en youngster Carlos Rodriguez (5e in de Tour) over. Maar laatstgenoemde lijkt niet meteen het grote kanon waarmee Ineos op de hoofdvogel kan mikken in de Tour.

Cian Uijtdebroeks kan wél de messias zijn waar Ineos al jarenlang koortsachtig naar op zoek is.