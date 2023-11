Kim Meylemans overwint Chinees trauma van Spelen: "Ik wil genieten van deze tweede kans"

Even terug in de tijd: het seizoen 2021-2022 verliep erg goed voor Meylemans met onder meer vijf top 6-plaatsen. Ze trok dan ook met heel wat ambitie naar de Spelen in Peking.



Maar daar liep alles fout. Want corona regeerde de Winterspelen in China, dat erg strikte maatregelen hanteerde. Met een valspositieve coronatest moest Meylemans helemaal alleen in quarantaine. Ze was erg bang, toen ze ook nog eens verplaatst werd. Eenmaal uit quarantaine liep ze op training een spierscheuring op. Ze probeerde nog wel, maar een 18e plek was haar deel.



"Nooit keer ik hier nog terug", klonk het toen zwaar aangeslagen. Maar Sporza had vandaag met haar een videogesprek vanuit Peking. En de tranen van toen maakten plaats voor een grote glimlach. "Het gaat goed met mij. Het gaf wel een raar gevoel om weer in China te zijn, na alles wat hier misgelopen is." "Ik was bang om hierheen af te reizen, dat er weer iets ging misgaan, dat ik weer vastgezet zou worden... Maar eens door alle controles, is dat van me afgevallen." "De ervaring nu is heel anders. Hier is geen covid meer. Je ziet bijna geen maskers meer, de mensen zijn veel losser, ze lachen veel meer."

Meylemans en de andere skeletoni logeren opnieuw in het olympische dorp. Een buitengewone confrontatie voor onze landgenote. "Dit geeft misschien wel een tweede kans om er nu meer van te kunnen genieten."



"Want de baan en faciliteiten zijn hier gewoonweg fantastisch. Het is een van de mooiste banen die ik ooit in mijn leven gezien heb."



"Het is leuk om hier in een andere sfeer te zijn. Het blijft China, maar het voelt toch weer aan alsof het op dezelfde planeet is."



Het olympische dorp van toen is een skiresort geworden. "Wij zitten in een blok waar toen de Chinezen zaten, denk ik, die is ietsje mooier. Het is een mooi hotel geworden. Alles is wat veranderd, maar toch zie je ook nog de ringen en op de vloer de pijlen naar de PCR-testen. Dat voelt speciaal."



"Daar terugkomen was absoluut een bijzondere ervaring. Ik wil in mijn hoofd het verhaal herschrijven, zodat er een betere herinnering kan overblijven. Die Spelen gaan me altijd bijblijven, maar dit geeft me de kans om er een happy ending aan te geven."



"Voor iedereen is het tweede kans om hier te genieten. We zitten in de bergen op een locatie die we maar zelden hebben. Er is heel veel positiefs."



BOIC helpt haar bij terugkeer met fixer

Het duurde lang vooraleer ze de beslissing nam om weer naar China te komen. "Maar ik wilde niet dat iets uit het verleden mijn huidige doelstellingen zou bepalen. En dat is regelmatig presteren in de Wereldbeker."



De start van het vorige seizoen miste ze door een zware crash op training in Canada, waarbij ze beide enkels brak. "Ik volgde toen traumatherapie om terug te keren op de baan. Dat heeft goed geholpen. Ik wilde dat voor mijn terugkeer hier ook. Maar de psycholoog die me begeleidde, zag het goed. Dit was niet echt een trauma dat opnieuw kan gebeuren."



"De grootste stap nu was hierheen komen en ervaren dat het anders was."



"Het BOIC heeft me daarbij ook geholpen. Ze houden een persoon stand-by die Chinees spreekt en die me in het worstcasescenario kon voorthelpen."

Vorig jaar zagen we de Chinese Muur enkel vanuit een bus met aangedampte ramen. Kim Meylemans

Dat het een andere wereld is dan twee jaar geleden, toont ze aan met een anekdote: "Twee jaar geleden zag ik de Chinese Muur enkel vanuit een bus met aangedampte ramen. Die mochten toen niet open. Vanochtend hebben we er echt opgestaan. Alle atleten genieten hier extra omdat het toen zo zwaar was."



