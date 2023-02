Kim Meylemans sluit WB-seizoen skeleton af met 2e podiumplaats op een rij

Kim Meylemans is na haar dubbele enkelbreuk alsnog op kruissnelheid gekomen op het einde van het skeletonseizoen. Op het WK had ze beslag gelegd op de 8e plaats, maar het beste heeft ze voor het laatst gehouden.



Vorige week wist ze in Innsbruck al haar beste prestatie ooit op een Wereldbekermanche te evenaren, met een 3e plaats. Op die positie eindigde ze ook in de laatste WB-wedstrijd van het seizoen in Letland.



Na de eerste run stond Meylemans nog op de 5e plaats, maar met de 3e tijd in de tweede run werd ze ook derde in de eindstand.



De Duitse Tina Hermann won voor de 4e keer dit seizoen en steekt ook de eindzege van de Wereldbeker op zak.