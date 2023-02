Brons! Kim Meylemans glijdt opnieuw het podium op in Oostenrijk

Vandaag deed Meylemans die prestatie dunnetjes over. Met een 5e chrono in de eerste en een 3e tijd in de tweede run mocht ze opnieuw het podium op.

Kim Meylemans is nog altijd niet volledig hersteld van haar dubbele enkelbreuk eind vorig jaar, maar in Oostenrijk kan ze altijd iets meer. Dat bewees ze twee jaar geleden met brons als beloning.

Vicewereldkampioene Kimberley Bos won in Igls. Na een 11e chrono in de eerste run eiste ze met een baanrecord nog de overwinning op. Voor de Nederlandse is het haar 4e zege in de Wereldbeker, na 3 keer winst in Winterberg.

Volgende week is er de slotmanche in Letland.