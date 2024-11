Wie is de beste Belgische coach? Hayen, Kompany en Simons genomineerd voor Trofee Raymond Goethals

Er komt een nieuwe naam op de erelijst van de Trofee Raymond Goethals, want voor Nicky Hayen (Club Brugge), Vincent Kompany (Bayern München) en Timmy Simons (KVC Westerlo) is het hun allereerste nominatie.

De trofee bestaat sinds 2011. Op 16 december is de laureaat bekend. De jury bestaat uit oud-bondscoaches van de Rode Duivels, ex-laureaten, scheidsrechters en leden van de organisatie. Vorig jaar won Hein Vanhaezebrouck van AA Gent.

Timmy Simons (47) promoveerde vorig seizoen met Dender naar de Jupiler Pro League en maakte nadien de overstap naar Westerlo, momenteel het nummer 7 in het klassement.

De 38-jarige Vincent Kompany werd afgelopen zomer onverwacht hoofdcoach van de Duitse grootmacht Bayern München, maar staat met de Rekordmeister momenteel wel ongeslagen aan de leiding in de Bundesliga.

Nicky Hayen (44) werd vorig seizoen Belgisch landskampioen met Club Brugge. Dit seizoen pakte hij al 7 punten met blauw-zwart in de Champions League.

De Trofee Raymond Goethoels beloont de Belgische trainer in binnen- of buitenland van wie het werk het meest dat van de legendarische coach weerspiegelt.

Al-Sahafi, Karetsas of Seys?

Tegelijkertijd met de Trofee Raymond Goethals wordt ook de Prijs Dominique D'Onofrio uitgereikt, ter ere van de ex-coach van Standard, die in 2016 overleed.

Sinds 2019 beloont die de beste debutant in de competitie die 20 jaar of jonger is. Marwan Al-Sahafi (Beerschot), Konstantinos Karetsas (Racing Genk) en Joaquin Seys (Club Brugge) zijn de kanshebbers