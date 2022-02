Kim Meylemans blikt nog één keer terug op Chinese nachtmerrie: "Ik was echt bang"

In De Afspraak op Canvas kwam de Belgische skeletoni nog één keer terug op de voor haar dramatisch verlopen Winterspelen. "Hierna ga ik me echt wat afzonderen, maar ik wilde dit nog doen om iedereen te bedanken voor de vele steun. Ik ben nog altijd niet door al mijn berichtjes."

Door een positieve coronatest begonnen de Spelen van Meylemans in quarantaine in een hotel. Nadat ze uit quarantaine mocht, liep ze een hamstringblessure op op training.

"Het IOC heeft me in de steek gelaten"

Het begon voor Meylemans allemaal met een positieve coronatest. "De cijfers waar de Chinezen naar kijken, zijn echt absurd. Iedereen die ooit covid heeft gehad, testte daarbij positief. Mijn tweede test, zes uur later, was negatief, maar midden in de nacht was ik toch weer licht positief."

"Daarom moest ik dus in quarantaine. Het BOIC heeft alles geprobeerd, maar ze konden me zelfs niet bezoeken in dat hotel. Er is echt een muur rond gebouwd. Het was een beetje zoals een gevangenis, maar een beetje mooier uiteraard."

Het waren heel moeilijke dagen voor Meylemans. "Het BOIC heeft zich kapot gewerkt, maar het IOC heeft me toch wat in de steek gelaten. Pas toen ik een filmpje online gezet heb dat het niet goed ging, zijn ze in actie geschoten en zag je echt wel de kracht van sociale media. Nog diezelfde nacht mocht ik het hotel verlaten."

"Maar ik wist gewoon nooit wat de volgende stap was", gaat Meylemans voort. "Ik dacht dat ik daarna naar het olympisch dorp mocht, maar ineens reden we er voorbij naar een donker gebouw met politiebewaking. Ik was echt bang."

"Ik had in het openbaar dingen gezegd over China, uiteraard was ik toen even in paniek. Ik heb zelfs de nummerplaat van de auto aan de Belgische delegatieleider doorgegeven, zo bang was ik."

Meylemans kiest nu voor rust, maar ze blikte toch ook even vooruit naar de Spelen van Milaan in 2026. "Daar wil ik zeker nog bij zijn, ik ben pas 25."