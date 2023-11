Het stadiondossier opgelost door artificiële intelligentie: dit zijn de Belgische voetbaltempels van de toekomst

1. Union

Met pijn in het hart zal Union ooit zijn charmante Joseph Marienstadion moeten verlaten. Toch leent het Dudenpark zich tot de perfecte plaats om een stadion en een natuuromgeving te blijven combineren. Een dak gevormd als nerven van een blad, een gevel als een kastanjeschil ... De mogelijkheden zijn legio.

2. Club Brugge

Club Brugge hoopt al jaren op een nieuw stadion. Zo zou het zijn kille betonblok in de toekomst kunnen ruilen voor een futuristische voetbaltempel aan de Brugse reien of een stadion met middeleeuwse accenten die de stad typeren. Als het zijn vergunning tegen dan in orde krijgt, natuurlijk.