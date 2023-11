Peter Vandenbempt zet meteen de toon door te schetsen hoe onaangenaam een avondje voetbal in het Koning Boudewijnstadion wel niet is.



"Ik reis nochtans altijd graag naar een plek waar voetbal wordt gespeeld", stipt onze commentator aan. "Maar het Koning Boudewijnstadion? Dat is een oude barak waar je niet graag naar het voetbal kijkt."

"Je kunt dan de atletiekpiste aanhalen als reden, maar dat is volgens mij niet het geval. Ik ben al in geweldige stadions geweest waar de tribunes ver van het veld staan. De Heizel is gewoon in alle opzichten geen prettige plek om te vertoeven. Voor de Memorial Van Damme of Beyoncé misschien wel, maar niet voor voetbal."

Vandenbempt gaat nog even door: "En dan is er nog de toegankelijkheid voor de arme supporters die op parking C staan en nadien weg moeten... Een echte lijdensweg is het om dan op de Brusselse Ring te geraken."

Ook het rapport van Brussels parlementslid Guy Vanhengel kleurt bloedrood: "Inzake comfort geef ik ons nationaal stadion een 2 op 10. Vooral de hospitality is schrijnend."