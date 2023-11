Vicewereldkampioene Puck Pieterse maakt zondag haar rentree in het veld

Puck Pieterse heeft dit seizoen een cross gereden. Een maand geleden werd ze tweede in de Wereldbekercross van Waterloo (VS).

Na de openingsmanche nam de 21-jarige Nederlandse een pauze om op adem te komen na een knap mountainbikeseizoen.

Nu zondag duikt Pieterse weer het veld in. In de nieuwe Wereldbekercross van Troyes viert ze haar terugkeer in de Nederlandse selectie van bondscoach Gerben de Knegt.

Wereldkampioene Fem van Empel is er nog niet bij. Zij nam een week geleden na het gewonnen EK in het Franse Pontchâteau een break. Shirin van Anrooij rust nog uit na een druk wegseizoen.

Pieterse krijgt in Troyes wel het gezelschap van Ceylin del Carmen Alvarado. Zij won afgelopen weekend nog de Superprestigemanche in Niel en de Wereldbekercross in Dendermonde.