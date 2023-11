Bastianini veegt de 0 weg in 2023 in Maleisië, Bagnaia doet beste WK-zaak

Alleen maar blije gezichten op het podium in Sepang: Bastianini, vorig seizoen goed voor 4 zeges en een 3e plaats in het WK, mocht een eerste keer de armen in de lucht steken.



Alex Marquez, de broer van topper Marc Marquez, pakte met zijn Ducati als tweede zijn tweede podium van het seizoen. En Bagnaia won het duel in het duel tegen zijn laatste WK-rivaal Jorge Martin (Ducati-Pramac).



Bagnaia finishte als derde, de Spanjaard Martin als vierde. Er zijn nog 2 GP's, Qatar en Valencia.



Regerend wereldkampioen Bagnaia telt 14 punten voorsprong op Martin. Er zijn nog 74 punten uit te delen.