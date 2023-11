Succescoach Diego Simeone doet er nog enkele jaren bij in Madrid

Diego Simeone schrijft een succesverhaal bij Atletico Madrid. Met 642 wedstrijden en 8 prijzen heeft hij enkele clubrecords in handen.

Simeone won onder meer twee keer het Spaanse kampioenschap en twee keer de Europa League met Atletico.

Dit jaar staat het team op de 4e plaats in La Liga. Voormalig Rode Duivel Axel Witsel is er een vaste waarde in het hart van de verdediging.