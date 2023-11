Peter Vandenbempt: "Union heeft alles in huis om tot het laatste moment mee te spelen voor de titel"

Ronduit indrukwekkend Union

Union won deze keer wel de topper van Club Brugge, maar daarmee is de verloren titelmatch niet uitgewist. Dat blijft een litteken.

De club en de spelers hebben zich er wel op grandioze wijze over heen gezet.

Coach Alexander Blessin klaagde de voorbije dagen - op een vriendelijke manier - dat in Extra Time nooit over Union werd gesproken al titelkandidaat.

Dat zullen we hier rechtzetten: Union heeft alles in huis om tot het laatste moment mee te spelen voor de titel!

Gisteren tegen boeman Club Brugge heeft de leider dat nog eens duidelijk onderstreept. Union koppelde fysiek, duelkracht en organisatie aan klasse en techniek.

Het vierde kwartier werden de bezoekers overspeeld, zoals Club Brugge dat de voorbije jaren enkel had meegemaakt in de Champions League. Ronduit indrukwekkend was het.