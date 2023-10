Israël speelt komende EK-kwalificatiematchen in Hongarije

De UEFA heeft een oplossing gevonden om de resterende EK-kwalificatiematchen in de groep van Israël af te werken. Het land zal zijn wedstrijden spelen in Hongarije, in Felcsút.

Daar speelt het land op 15/11 tegen Zwitserland en drie dagen later tegen Roemenië. Nog voor die twee uitmatchen reist Israël voor een uitmatch naar Kosovo. Die match werd op 15 oktober uitgesteld omdat de ploeg van de Israëlische overheid niet mocht reizen.

De slotmatch van Israël is in en tegen Andorra op 21 november. Het land staat derde in zijn poule maar heeft nog 4 matchen te spelen. Het kan zich dus nog kwalificeren voor de eindronde in Duitsland komende zomer.