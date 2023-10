"Het kot van Antwerp staat niet in brand, maar een klein beetje crisis kan geen kwaad"

In zijn terugblik op de 12e speeldag van de Jupiler Pro League heeft Peter Vandenbempt het over "een draak van een match" tussen Club Brugge en Antwerp. Onze commentator ziet dat het voetballend achteruit gaat bij de landskampioen, in tegenstelling tot bij KAA Gent. Lees en beluister hier de wekelijkse voetbalanalyse.