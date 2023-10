Van Bommel eerlijk na 17 op 36 en derde nederlaag op rij: "Moeten niet praten over onverdiend"

"Ik vind de nederlaag vandaag niet verdiend. Maar als je drie keer na elkaar verliest, moet je niet eens praten over onverdiend. Al blijf ik erbij dat we twee vermijdbare nederlagen slikken."

"Dat is het verschil tussen een groot fluitconcert of gejuich."

Het verdict: 17 op 36 en Antwerp dat uit de top zes tuimelt.

Toch wordt het woord crisis niet in de mond genomen. "Crisis is wanneer het elftal uit elkaar valt, dat is niet het geval. Alleen beseffen we dat er gewonnen moet worden", deelt Toby Alderweireld.

"Aan de spirit kan je zien dat dit team niet dood is."

Die wil om het goed te doen, appreciëren ook de fans. "Ze zetten ons absoluut niet onder druk", weet Van Bommel. "Als ze zien dat we alles geven, blijven zij zingen. Dat is erg mooi."

Afsluiten doet Nederlandse keuzeheer met positieve noot.

"Met 17 op 36 doen we het niet goed, maar ook niet veel slechter dan vorig jaar. De dip die we toen hadden, hebben we nu al achter de rug. Dus nu is het tijd om een reeks neer te zetten", knipoogt hij.