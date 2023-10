Dat iedereen hem haat, maakt het innerlijke beest los: de psyche van Romelu Lukaku voor zijn meest beladen match ooit

Weinig landen waar ze voetballers zo kunnen verafgoden als in Italië. Wijlen Diego Maradona verwierf een mythische status in Napels, Paolo Maldini zou in Milanese populariteitspolls zelfs de paus kloppen en onze Radja Nainggolan kan in de hoofdstad nog steeds niet rustig over straat sloffen. Maar zo intens ze in de laars kunnen liefhebben, zo vurig kunnen ze ook haten wanneer je ze de rug toekeert. Sinds deze zomer weet Romelu Lukaku er alles van. Toen de recordschutter verrassend niét terugkeerde naar Inter - over de motieven lopen de versies uiteen - en naar AS Roma trok, kwam dat bij de achterban van de Nerazzurri binnen als hoogverraad. De beruchte Curva Nord, de harde kern van Inter, sprak meteen dreigende taal: "Je kuste het embleem dat ons meer waard is dan ons eigen leven", schreven ze op sociale media. "Daarna verkocht je jezelf als een goedkope, gemene huurling aan de hoogste bieder. Je stak ons een mes in de rug en vertrok als een dief. Je krijgt het welkom dat je verdient." 29 oktober stond plots met rood in de agenda omcirkeld.

Van hartstocht naar haat

Vandaag, dus. En ongeveer twee maanden later is de nijd bij Inter allerminst bekoeld - onlogisch is dat niet, aangezien het om een eerste weerzien gaat. Al een hele week pompt La Gazzetta dello Sport de gemoederen nog wat extra op met een karrenvracht aan artikels. Elk levend Inter-coryfee wordt opgebeld om Lukaku nog eens de mantel uit te vegen, al een handvol keer bracht het medium een (gekleurde) reconstructie van afgelopen zomer. "Hoeveel pagina's we zondag zullen vullen? Veel!", lacht Filippo Conticello, Inter-watcher voor de roze sportkrant. "Het is één van de topics van het jaar. En ja, misschien is het er allemaal een beetje over. Maar als je bedrogen wordt door je geliefde is het moeilijk om rationeel te reageren. Het toont ook aan hoe graag Lukaku gezien was bij de Inter-fans."

De druk op de schouders van Lukaku zal enorm zijn. Filippo Conticello, Inter-watcher Gazzetta

Die hartstocht is (bij de meesten) haat geworden. Dat de Curva Nord speciaal voor de komst van Lukaku 30.000 plastieken fluitjes bestelde - wellicht mogen ze niet gebruikt worden - toont aan hoezeer ze in Milaan opgenaaid zijn om er een warme avond van te maken. "Het gefluit in San Siro zal oorverdovend zijn ", verwacht Conticello. "Sinds de zomer heeft iedereen bij Inter zich opgemaakt voor dit moment. Zijn voormalige ploegmaats, de media, de fans. De druk op de schouders van Lukaku zal enorm zijn." Wie de spits goed kent, gniffelt nu eens.

Lukaku en de Inter-fans in betere tijden.

Mindset van Jordan

Kritiek zorgt in het hoofd van Lukaku namelijk niet voor benauwdheid maar voor brandstof. Al zijn hele leven lang gebruikt de recordschutter negativiteit om zichzelf nog harder te pushen. Van in zijn jeugd - toen hij racisme en armoede ervaarde - tot de twijfels aan zijn loyaliteit nu. Paradoxaal genoeg verlangt Lukaku naar liefde, maar gelooft hij diep in zijn gedachten het liefste dat de hele wereld tegen hem is. Een mindset die doet denken aan die van Michael Jordan. "Toen ik naar The Last Dance (een Netflix-reeks over de basketlegende, red.) keek en Jordan zag vertellen hoe hij uit kritiek motivatie haalde, dacht ik: 'Ik ben niet alleen'", grijnsde Lukaku twee jaar geleden eens tijdens het EK. "Pas op, ik zeg niet dat ik Michael Jordan ben, hé, maar sommigen hebben dat gewoon nodig."

Romelu zal niet wakker liggen van het gefluit dat hem wacht. Peter Smeets, voormalig begeleider Lukaku

Volgens sommigen werkt de allesverterende ambitie van Lukaku op sommige momenten wel tegen hem. Wanneer een mens iets te graag wil, verliest hij vaak rust en rede. Peter Smeets, die Lukaku begeleidde tijdens de begindagen van zijn carrière, spreekt dat tegen. "Net dat stukje heeft hem gebracht waar hij nu staat - Romelu is echt iemand die daar sterker van wordt. Zal ik eens een anekdote vertellen? Bij de jeugd van Anderlecht vroeg de trainer ooit eens aan de chauffeur om het spelersbusje te wassen. Romelu zei toen al lachend: 'Coach, als ik 20 goals scoor, doe jij het dan eens niet?' Twee maanden later had die trainer het zitten."

Peter Smeets met de jonge Lukaku.