Dan toch geen 30.000 anti-Lukaku-fluitjes bij Inter: "De wet is niet voor iedereen hetzelfde, blijkbaar"

"Na een hectische dag vol vergaderingen hebben we beslist om de fluitjes te bannen uit het stadion. Om de wedstrijd en het werk van de scheidsrechter niet te verstoren", klonk het officieel bij politiecommissaris Giuseppe Petronzi.

Zo maakten de veiligheidsdiensten gisteren - na een meeting met zowel Inter als Roma - bekend dat ze geen fluitjes zullen toelaten in het stadion. Met extra veiligheidscontroles en bijhorende boetes zal geprobeerd worden om het object buiten de stadionmuren te houden.

Milaan is momenteel in de ban van de terugkeer van Romelu Lukaku .

Twee jaar geleden mochten er wel 10.000 fluitjes gebruikt worden in Firenze ...

Een beslissing die allerminst in goede aarde viel bij de ultra's van Inter, die de fluitjes zouden uitdelen. "Opnieuw een groot misbruik", klinkt het op de Instagrampagina van ultragroep Curva Nord Milano.



"Twee jaar geleden mochten er wel 10.000 fluitjes gebruikt worden in Firenze ... Maar de wet is blijkbaar niet voor iedereen dezelfde", doelt de supportersorganisatie op de wedstrijd van Fiorentina tegen Juventus, waar de pas getransfereerde Vlahovic een oorverdovend fluitconcert over zich heen kreeg.

De bedoeling was om de boel te sussen, maar de beslissing lokt in Milaan alleen maar woede uit. Hoewel er (waarschijnlijk) geen fluitjes aanwezig zullen zijn, staat Lukaku nog steeds een helse avond te wachten in Milaan.