50.000 fluitjes voor Romelu Lukaku: Rode Duivel wacht oorverdovend fluitconcert bij terugkeer in Milaan

Voor het duel met Roma zal CN69 50.000 fluitjes uitdelen in de tribunes. Onze landgenoot mag dus een onophoudelijk fluitconcert verwachten in Giuseppe Meazza.

Een gewaarschuwd man is er twee waard. Romelu Lukaku neemt op 29 oktober maar beter oordoppen mee naar Milaan, want er wacht de Rode Duivel een hels onthaal door de Inter-tifosi.

"De dag van de meest ongewenste terugkeer komt dichterbij. 29 oktober is een datum die we met rood omcirkeld hebben. Die dag zullen we onze afkeer uiten voor iemand die ons op de meest onwaardige manier de rug heeft toegekeerd", klinkt het in een mededeling van de supportersclub.

"Een personage die laten zien heeft dat hij een klein mannetje is, want om een kampioen te zijn, heb je een man nodig die weet wat het betekent om een gegeven woord te respecteren."

"Voor de match tegen Roma zullen we 50.000 fluitjes uitdelen om te gebruiken bij elke baltoets van hem die ons truitje verraden heeft. Laten we met zijn allen tonen hoe iemand behandeld hoort te worden die getoond heeft dat hij onze kleuren onwaardig is."