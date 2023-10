Wie staat op als "smeerlapje" bij dit Club Brugge? "Ruud Vormer was de laatste die dat kon"

"No Sweat, No Glory." De leuze van Club Brugge is momenteel amper of niet waarneembaar bij de spelersgroep en op het veld. Lang voor de slagzin geboren was, ademde Lorenzo Staelens (59) dat motto steevast uit.

"Ik zie gelatenheid en veel te weinig winnaarsmentaliteit", legt Staelens het pijnpunt bloot. "Bij de penaltymisser van Andreas Skov Olsen zag je bij manier van spreken zelfs geen ontgoocheling."

"Hans Vanaken zei dat Club net zo goed 24 of 25 punten had kunnen hebben. Dat is misschien correct, maar zelfs dat aantal zou niet voldoende zijn voor Club."

"Hij zou wat harder mogen zijn als aanvoerder. Alles wordt te makkelijk gerelativeerd. Het moet en het kan beter met deze kern, daar ben ik van overtuigd."