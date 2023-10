"Shame on you": Club-spelers krijgen volle laag van meegereisde fans na slechtste start in 40 jaar

Een slecht rapport dat de geschiedenisboeken ingaat.

Club Brugge heeft met 16 op 33 de slechtste competitiestart in 40 jaar. Sinds de invoering van het driepuntensysteem in België – het seizoen 1995-1996 – kwam blauw-zwart nog niet in de buurt van het huidige cijfermatige dieptepunt.

Niet enkel de nederlaag tegen hekkensluiter KV Kortrijk deed pijn aan de ogen bij de meegereisde Club-fans. Ook de manier waarop bleef nazinderen.

"We spelen goed, het is niet dat we weggetikt worden", haalde Ronny Deila zijn schouders op na de match. Al wist hij ook wel wat er misliep: "De kansen moeten gewoon afgemaakt worden."

Een uitleg die de supporters net iets te makkelijk vonden. Zij trakteerden de spelersgroep op een welgemeende zangstonde. Onder meer "shame on you" rolde van de tribunes in Kortrijk.

Het signaal voor Deila en co om de supporters persoonlijk te gaan toespreken. Hoeveel krediet krijgt de Noor nog van de clubleiding en aanhang?