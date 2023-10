BEKIJK: "Niemand aan Extra Time-tafel zou hands van Leoni geven"

Bij 0-3 voor Anderlecht in de eerste helft was de berg voor Standard wellicht te groot om nog te beklimmen. Maar met 0-2 aan de rust gingen de Luikenaars nog op en over Anderlecht. Die afgekeurde goal zat Anderlecht dan ook hoog. Extra Time legde er de loep op. "Bij de aftrap van Standard na de 0-2 zijn ze van slag en bedient Leoni Dreyer, die mooi afwerkt", schetst Joos. Maar ref Jonathan Lardot keurde de goal af op aangeven van de VAR. Leoni, die meteen druk zette op de Standard-spelers, kreeg de bal tegen de arm. "Niemand aan tafel hier zou hands gegeven hebben", klinkt het volmondig bij Joos. "Er zijn 2 regels die tussenbeide komen", verklaart Joos zich nader. "Eerst de eeuwige regel van dat het geen natuurlijke positie is. Maar elke prof bewegingsleer kan uitleggen dat dit hier een perfect natuurlijke positie is." "Want je gaat druk zetten, je zit laag, je doet je arm daar niet op je rug." "De tweede regel is dat als je zelf scoort, eender hoe je de bal op je arm krijgt, dat het doelpunt wordt afgekeurd. Scoor je niet zelf en is het onvrijwillig, dan laten we doorspelen." "De argumenten lijken dus pro 0-3."

Verklaring ref: "Onnatuurlijke positie"

Zoals gebruikelijk lichten de scheidsrechters controversiële beslissingen op maandag toe.

Lardot deed dat ook in een video van de bond. Peter Vandenbempt vatte zijn relaas samen: "Zij beweren dat dit bewust de bal met de arm spelen is, wat het dus duidelijk niet is. Ze zeggen dat het een onnatuurlijke positie is."



Joos vindt het ergens grappig: "Want ze durven niet te zeggen dat het bewust is. Dat voelen ze ergens zelf ook. Maar ze zeggen wel "onnatuurlijke positie"."



"Je moet eens proberen je evenwicht te houden met je hand op je rug", stelt Vandenbempt. "Natuurlijker dan dit kan niet."



Vandenbempt haalt nog een derde regel met betrekking tot hands aan; het afwijken van een lichaamsdeel. "De bal wijkt niet voldoende af van Leoni's dij. Als dat wel gebeurt, bijvoorbeeld eerst dij dan arm, dan kan je weer zeggen dat het geen hands is."



Joos beaamt: "Bij het afwijken op een lichaamsdeel moet het echt feller zijn. Dan moet de bal echt van richtig veranderen. Dat is hier niet het geval."



De 4 aan tafel beseffen dat dit een cruciale fase was voor Anderlecht, want een 3e goal is vaak beslissend. "Het publiek en de ploeg van Standard kreeg ook nieuwe zuurstof, plots zat iets mee."