Zowel Mazzu als Van Bommel krijgt rood in knotsgek slot: "Nog nooit meegemaakt"

Spektakel op en naast het veld. In een dolle slotfase had de wedstrijdleiding geen controle meer in Charleroi. Eerst kreeg Felice Mazzu rood voor protest, 6 minuten later (!) moest ook Mark van Bommel gaan brommen in de tribunes nadat hij zijn beklag deed over een discutabele beslissing. De beelden spreken voor zich.