Charleroi-Antwerp barst pas los na de rust, met 5 goals en de thuisploeg als winnaar

clock 90+11' tweede helft, minuut 101. Einde: Charleroi wint na waanzinnige tweede helft. Het zit erop. De tweede helft bracht veel meer dan de eerste. Charleroi kwam, mede dankzij 2 strafschoppen, tot drie keer toe op voorsprong. Antwerp kon nog twee keer gelijkmaken met knappe doelpunten van Ekkelenkamp en Ilenikhena, maar moest zich finaal toch gewonnen geven: 3-2. We kregen nog een bewogen slot met rode kaarten voor beide trainers. . Einde: Charleroi wint na waanzinnige tweede helft Het zit erop.



clock 90+9' tweede helft tweede helft, minuut 99 match afgelopen

clock 90+9' tweede helft, minuut 99. Antwerp geraakt niet meer bij het doel van Charleroi. De punten lijken in het Zwarte Land te blijven.

clock 90+7' tweede helft, minuut 97. Wat een berenpartij van Marco Ilaimaharitra. Geert Heremans op Radio 1.

clock 90+5' tweede helft, minuut 95. Charleroi blijft aanvallen. Charleroi doet zijn uiterste best om de voorsprong vast te houden. De thuisploeg trekt zelfs nog naar voren en haalt er enkele corners uit.

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Ondertussen krijgt ook gelegenheidsspits Alderweireld nog geel voor protest. De Cremer moet opletten dat hij de wedstrijd onder controle houdt.

clock 90+2' Gele kaart voor Toby Alderweireld van Antwerp tijdens tweede helft, minuut 92 yellow card Toby Alderweireld Antwerp

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. Nu willen ze ook bij Antwerp een penalty na een duw van Andreou bij Ilenikhena. Dat lijkt toch te licht te zijn.

clock 90+1' Er komen 8 minuten extra tijd bij. tweede helft, minuut 91. extra time 8 - extra time Er komen 8 minuten extra tijd bij.

clock 89' tweede helft, minuut 89. Het is nog niet voorbij, we krijgen allicht heel wat toegevoegde tijd. Geert Heremans op Radio 1.

clock 89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij Charleroi, Daan Heymans erin, Isaac Mbenza eruit wissel substitution out Isaac Mbenza substitution in Daan Heymans

clock 88' tweede helft, minuut 88. Ilaimaharitra doet het opnieuw: 3-2. Kapitein Marco Ilaimaharitra blijft ijskoud. Hij kiest nu de andere hoek en trapt even hard binnen als de vorige keer, Butez kiest verkeerd. Is Charleroi dan toch op weg naar de zege?

clock 88' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 88 door Marco Ilaimaharitra van Charleroi. 3, 2. penalty Charleroi Antwerp einde 3 2

clock 87' Gele kaart voor Michel Ange Balikwisha van Antwerp tijdens tweede helft, minuut 87 yellow card Michel Ange Balikwisha Antwerp

clock 87' tweede helft, minuut 87. Nieuwe penalty voor Charleroi! Op rechts ontsnapt Mbenza. Balikwisha moet door de wissel van Wijndal depanneren op linksachter en dat is hij niet gewend. Hij tikt dan ook Mbenza aan, al is het nog niet helemaal duidelijk of er wel degelijk contact is.

clock 85' tweede helft, minuut 85. Van Bommel is gefrustreerd over iets kleins en krijgt opeens ook rood. Het is niet echt duidelijk waarom dit allemaal nodig is, beide trainers waren duidelijk ontevreden over de vierde scheidsrechter.

clock 83' tweede helft, minuut 83. Badji een eerste keer. Youssouf Badji laat zich een eerste keer opmerken. Hij trapt van buiten de zestien hard richting winkelhaak, Butez klemt zonder problemen.

clock 82' tweede helft, minuut 82. Het is nog maar het eerste doelpunt van de jonge George Ilenikhena voor Antwerp. De Fransman kiest wel meteen een belangrijk moment uit. Ondertussen ligt het spel weer stil voor een blessurebehandeling bij Knezevic.

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Charleroi, Youssouph Badji erin, Nikola Štulic eruit wissel substitution out Nikola Štulic substitution in Youssouph Badji