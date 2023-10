Luca Brecel hoeft geen sanctie meer te vrezen: exhibitietoernooi in Macau verandert van datum

Wereldkampioen Luca Brecel en zijn collega's Mark Selby, John Higgins, Ali Carter en Thepchaiya Un-Nooh hadden aangekondigd het lucratieve exhibitietoernooi van Macau te verkiezen boven het rankingtoernooi in Noord-Ierland.

Dit zorgde voor heel wat commotie in de snookerwereld. World Snooker dreigde zelfs met sancties voor de 5 spelers.



Maar de lont is nu uit het kruitvat, want het toernooi in Macau schuift op naar 22 tot 24 december. Zo valt het niet meer samen met de Northern Ireland Open.

"We hebben op een respectvolle en constructieve manier met alle betrokken partijen samengewerkt om tot deze voor iedereen bevredigende oplossing te komen", meldde World Snooker vrijdag.

"De originele datum was voor ons onaanvaardbaar en had tot sancties kunnen leiden voor de spelers. We zijn blij dat er een akkoord gevonden is, zodat er geen verdere actie nodig is."



World Snooker meldt wel dat de spelers die zich hebben afgemeld voor Noord-Ierland nu niet meer op hun stappen kunnen terugkomen.