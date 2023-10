"Snookerfederatie moet zich afvragen waarom 5 toppers een exhibitietoernooi verkiezen boven een rankingevent"

Vijf snookertoppers, onder meer wereldkampioen Luca Brecel, zouden later deze maand een lucratief toernooi in Macau verkiezen boven de Northern Ireland Open.

Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de WST, want het zou in strijd zijn met het contract dat snookerprofs hebben bij de Internationale Snookerfederatie. De WST dreigde met disciplinaire sancties, erevoorzitter Barry Hearn reageerde scherp: "Ze verkopen hun ziel voor wat zakgeld."

Zover zal het wellicht niet komen, want het toernooi in Macau gaat naar verluidt op zoek naar een andere datum die niet voor een conflict met de WST-kalender zorgt.

Toch blijft de démarche van de "Macau 5" het snookernieuws beheersen. Ex-wereldkampioen Shaun Murphy laat er zijn licht over schijnen in de onefourseven-podcast.

"Als profspeler zouden we vrij moeten zijn om te kiezen waar we willen spelen, maar eenmaal je een contract ondertekent bij de WST ben je daaraan gebonden. Dat moet je als speler weten. Naar een toernooi gaan in Macau tijdens een rankingevent is een duidelijk geval van contractbreuk", vindt Murphy.