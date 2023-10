Lexi Thompson is pas 7e vrouw op PGA Tour, maar net niet de 1e vrouw in 75 jaar die de cut haalt

De 28-jarige Lexi Thompson had een uitnodiging gekregen van een sponsor om mee te doen aan het toernooi in Las Vegas. Donderdag had ze haar ronde mogen openen onder luid applaus. “Het was een heel speciaal gevoel”, zei ze daarover.



De groep van Thompson en haar mannelijke collega’s Kevin Roy en Trevor Werbylo had met voorsprong het grootste aantal toeschouwers. Opvallend waren de vele vrouwen en kinderen die haar aanmoedigden op elke hole.



"Zo veel mensen bij mijn eerste afslag en zo veel mensen die me het hele toernooi gevolgd en gesteund hebben, het was hartverwarmend. Het deed extra deugd om al die kinderen te zien. De fans zijn de basis van onze sport en zij zijn de toekomst."



De finaleronden in het weekend halen zat er wel net niet in. Na een openingsrondje in 73 slagen, 2 boven par, reageerde ze met een uitstekend tweede rondje. Op een gegeven moment zat ze op 4 onder voor de 2e dag.



Maar bogeys op hole 5 en 8, 2 van haar laatste 5 holes, deden haar de das om. Ze eindigde met 69 slagen, 2 onder par. Daarmee is ze nog maar de 2e vrouw die een sub-70 score haalt op de PGA Tour. Met een totaal van par over 2 dagen kwam ze tekort voor de cut, daar was -3 voor nodig.



"Ik speelde degelijk, maar ik had een paar slechte holes. Toch ben ik heel trots om wat ik deed." En het publiek met haar. Op weg naar het clubhuis moest ze tientallen handtekeningen uitdelen en selfies maken.



In de toekomst wil ze het nog wel eens proberen. En dat eerder voor haar impact dan voor haar prestatie. "Want het meest bijzondere was alle kinderen daar naast mij te zien. Daarvoor speel ik. Om die kids te inspireren. Ik ben zo blij dat ik dat kan doen."



(lees voort onder tweets)