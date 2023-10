Ondanks 18/18 vecht hij tegen oude demonen: stoot Martinez zich in Portugal binnenkort aan dezelfde steen?

Het parcours van Roberto Martinez bij Portugal leest als één groot déjà vu. Met 18 op 18 in de EK-kwalificaties palmde de eeuwige gentleman de Portugezen meteen in. In België kende een soortgelijk verhaal een mindere afloop. Enkel EURO 2024 lijkt Martinez te kunnen redden van eenzelfde uitkomst, of er dreigen oude lijken uit de kast te vallen.

Waar hij ook heen gaat: Roberto Martínez blijft de koning van de kwalificatiewedstrijden.

Na België door de achterpoort verlaten te hebben, begon hij als bondscoach van Portugal feilloos met 18 op 18 aan de kwalificatieronde voor het EK van 2024. Nooit deed de Portugese nationale ploeg beter.

Klinkt het scenario bekend in de oren?

Martinez is nu eenmaal niet aan zijn proefstuk toe. Ook in ons land werd hij de recordhouder toen de Duivels zich met een duizelende 30 op 30 kwalificeerden voor EURO 2020.

Eerder waren er ook al de 28 op 30 voor het WK 2018 en de 20 op 24 voor het WK 2022.

Je moet het hem nageven: als het op kwalificatiecampagnes aankwam, stelde Martinez niet teleur.

Martinez spoort zijn troepen aan in Rusland.

De gelijkenissen met de situatie nu zijn treffend, maar gaan ook verder dan de resultaten.

Net zoals na zijn aanstelling hier, palmde hij de Portugezen in een mum van tijd helemaal in. “Hij heeft bij ons weer voor een positieve vibe gezorgd: binnen en buiten het team”, legt André Zeferino, voetbaljournalist bij het Portugese Record, uit. “Onder Santos was er sleet te merken bij de spelers en de supporters. Martinez heeft die sfeer helemaal veranderd. Je voelt terug de verbondenheid bij de spelers en de fans als je in het Cidade do Futebol bent.”

Herkenbaar.

Bij zijn aanstelling nam hij zelfs de tijd om elke journalist individueel te spreken. André Zeferino

Herinnert u zich nog hoe het bij ons ging? Beter dan eender welke politicus zorgde Martinez weer voor de eenmaking van België. In ijltempo smeedde hij weer een (h)echte Belgische ploeg. Martinez schaarde zich achter zijn sterren, de sterren schaarden zich achter hem. Wat uiteindelijk leidde tot prestaties die festivalweides en grote markten over heel ons land collectief deden ontploffen. Dat hij het ook nog eens goed kon uitleggen, hielp zijn zaak alleen maar meer vooruit. Iedereen gelooft de Spaanse keuzeheer. “Hij is communicatief zeer open en bereikbaar voor de pers. Bij zijn aanstelling nam hij zelfs de tijd om elke journalist individueel te spreken. Dat doen niet veel coaches en is hier heel belangrijk”, klinkt het verhaal nu vanuit Portugal.

Gevecht tegen verleden

De eeuwige gentleman doet momenteel dus wat hij het beste kan: people managen.

Zelfs met de ferme olifant in de kleedkamer bij Portugal: Cristiano Ronaldo.



"Bij zijn aanstelling zorgde het geval Ronaldo voor veel twijfel: gaat hij zijn internationale carrière beëindigen of neemt hij hem – ondanks zijn leeftijd en verblijf in Saudi-Arabië – toch nog mee?" "Het is het tweede geworden. Voorlopig lijkt het goed te klikken tussen de twee: Martinez beheert zijn ego ten voordele van het team”, klinkt het bij Zeferino.

Op het eerste gezicht geen vuiltje aan de lucht, toch?

En toch moet de Spanjaard opletten dat hij niet in oude zonden vervalt. Hij heeft in het verleden al eens een (voormalige) nummer zeven van Real Madrid te lang proberen op te voeren. Iets wat hij meeneemt in zijn achterhoofd?

Martinez en Ronaldo geven elkaar een handshake.

In België veranderde de perceptie rond Martinez helemaal naarmate de tijd vorderde. Zijn sterktes werden langzamerhand als zijn achilleshiel gezien, met de case van Eden Hazard als katalysator.



Waar hij zijn sterren in België eerst bij de hand nam, net zoals nu bij Ronaldo, durfde hij ze later niet meer los te laten. Wat nefast werd voor zijn selecties.

“Zo kwam er recent ook al kritiek de kop opsteken over zijn selecties, die steeds gestoeld zijn op dezelfde spelers. Met jongens die in vorm zijn – zoals Paulinho of Peto (Pedro Gonçalves) – wordt dan geen rekening gehouden”, trekt Zeferino een parallel.

Tot nu toe deinsde hij nog niet terug om zijn verantwoordelijkheid te nemen. André Zeferino

En waar hij in België eerst constructief was in zijn interviews, verviel hij later in positivisme, ook wanneer het minder goed ging bij de Duivels.



“Maar tot nu toe deinsde hij nog niet terug om zijn verantwoordelijkheid te nemen in de media. Hij sprak al openlijk dat hij Europees kampioen wilde worden, geeft altijd een eerlijke uitleg bij een niet-selectie en wanneer we niet goed speelden, benoemde hij dat steeds”, aldus Zeferino

Een eerste uiting van Martinez 2.0?

"Echt leiderschap toont zich in crisissituaties, natuurlijk", beseft ook Zeferino. "En dat heeft de bondscoach in Portugal nog niet gehad. Het is uitkijken hoe hij dan reageert. Net zoals het uitkijken is of hij de komende maanden durft af te wijken van zijn selectie."

EURO 2024