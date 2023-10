Maak kennis met de Red Flamingos: "50 minuten tegen de limiet op krukken voetballen, dat is superzwaar"

Bondscoach: "Hun geluk en de maatschappelijke erkenning zijn voor mij het belangrijkste"

Amputatievoetbal is met 7 tegen 7, waarbij de 6 veldspelers voetballen op 1 been met behulp van krukken, de doelman heeft 1 arm. Het mag dan wel 50 in plaats van 90 minuten zijn en op een kleiner veld, toch is het niet te onderschatten.



"Heel veel mensen weten wel een beetje wat op krukken lopen is", legt Welvaert uit. "Denk maar eens terug aan een wandeling op krukken. En stel je dan eens voor dat wij 50 minuten op krukken lopen tegen de limiet. Dat is superzwaar."



Het amputatievoetbal in ons land hinkt wel wat achterop in vergelijking met andere Europese landen. Er zijn te weinig spelers voor een volwaardige competitie.



Van Droogenbroeck: "In België zijn we juist begonnen met 2 ploegen, een in Antwerpen en een in Brugge." Welvaert doet een oproep: "Iedereen die zich geroepen voelt, kom gerust eens af. Ik ben destijds ook zo begonnen."



"Ik kwam eens kijken, kreeg na een kwartier krukken in mijn handen en een voetbalschoen aan. En kijk nu waar we staan."



De Red Flamingos verliezen nog altijd meer matchen dan ze er winnen. Maar ze weten beter dan wie ook dat er belangrijker zaken in het leven zijn dan voetbal.



"Ze hebben al zoveel emotionele druk gehad in hun leven", stelt bondscoach Geert Deprée. "Daarvoor doe ik het. Als je ziet hoe gelukkig die mensen zijn als ze van het terrein komen. Ik vind het belangrijkste dat ze weer in de maatschappij erkend worden."