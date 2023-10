Ryder Cup inspireert Nicolas Colsaerts tot eerste top 10 in 3 jaar: "Alles klikte in elkaar"

Vorige week was Nicolas Colsaerts als vicekapitein nog een van de architecten van de Europese zege in de Ryder Cup. Die overwinning en het daaropvolgend feestgedruis heeft ook de speler Colsaerts deugdgedaan.

Door de overvloedige regenval in Schotland moest het toernooi in "The home of golf" zoals St-Andrews genoemd wordt, op vrijdag stilgelegd worden. Zaterdag en zondag werd er niet gespeeld en op maandag werd de derde en laatste ronde gespeeld.

Colsaerts klokte na 6 birdies op de slotdag af op -14, 5 slagen meer dan de Engelsman Matthew Fitzpatrick die zich de beste toonde. De 29-jarige telde 3 slagen voorsprong op een trio met zijn landgenoten Marcus Armitage, Matthew Southgate en de Nieuw-Zeelander Ryan Fox.

Voor Colsaerts is het zijn eerste toptienplaats in een toernooi op de DP World Tour sinds de Italian Open in oktober 2020. Onze landgenoot kreeg tussendoor af te rekenen met een zeldzame ziekte en stak ook veel tijd in de Ryder Cup.

"De Ryder Cup heeft zeker voor inspiratie gezorgd", zegt Colsaerts. "Ik kwam zonder verwachtingen naar Schotland, ik wou eigenlijk zo zacht mogelijk landen na de enorme emoties van vorige week."

"Maar ik speelde meteen enkele goeie shots en alles klikte in elkaar. Dit is ook een van de leukste toernooien op de kalender. Je speelt op 3 prachtige golfbanen in "The home of golf" en het Schotse weer speelt altijd een belangrijke rol."