Het contrast kon niet groter zijn! Ultieme ontlading bij Charleroi, ongeloof bij RWDM na discutabel rood: "Hier niet mee akkoord"

Wat was dat allemaal in Charleroi - RWDM ? De wedstrijd stapelde de ene na de andere plotwending op. Een rollercoaster van emoties die zijn piek bereikte in de toegevoegde tijd.

We zijn nog in onze ogen aan het wrijven.

Zo kwam vierde ref Theophile Diskeuve, die noodgedwongen zijn debuut moest maken in de Jupiler Pro League door een eerdere blessure van Lawrence Visser, meteen in het oog van de storm te staan.

En ook op het veld laaiden de emoties hoog op. Amper drie minuten later gingen de poppen aan het dansen. Mboup en Mbenza gingen in de clinch, maar het was doelpuntenmaker Makhtar Gueye die rood kreeg voor het incident.

En dan moest de ultieme ontknoping nog komen.

Toen Gueye nog aan het worstelen was in de spelerstunnel, gebeurde het onmogelijke voor de thuisploeg.

In de allerlaatste minuut (lees: minuut 101) pakte Dragsnes nog uit met een spectaculaire omhaal, die tegen het net verdween. Mambourg ontplofte opnieuw.

Hervé Koffi barstte zelfs in tranen uit. Hij viel op zijn knieën en bedankte zijn ploegmakkers voor het rechtzetten van zijn fout. De 0-1 was er immers gekomen omdat hij de bal tijdens een van zijn onnodige dribbels kwijtspeelde.

En ook Mazzu liet zijn emoties de vrije loop. Hij schreeuwde zijn keel schor in de camera en liep zo blij als een klein kind over het veld heen. De slechte seizoensstart van zijn ploeg was even vergeten.

"Dit doet zo'n deugd", vertelde hij na de match."Want als we hier ook hadden verloren, wist ik niet meer wat ik tegen mijn spelers zou moeten gezegd hebben."

"We hebben de laatste tijd zo veel kritiek over ons heen gekregen, maar vandaag hebben we weer - in tegenstelling tot de vorige match - onze mentaliteit getoond. Dit wil ik vanaf nu altijd zien."