Franse pers niet mals voor Kylian Mbappé na afgang PSG in Newcastle: "Hij is het grootste probleem"

Overweldigd in elk opzicht

"De meeste waarnemers zagen deze wedstrijd in Newcastle als de eerste echte test voor Luis Enriques PSG. Ze hadden het niet mis. Het verdict: een mislukking", opent sportkrant L'Équipe.

"De club uit de hoofdstad leed schipbreuk op de oevers van de Tyne, overweldigd in elk opzicht door een superieure tegenstander die hun 4-1-overwinning allesbehalve gestolen heeft in de regen op St James' Park."

"Wat te zeggen van coach Luis Enrique? Hij is een voorstander van mooi voetbal, maar was getuige van een ontstellende vertoning van zijn spelers, die voor de rust geen schoten op doel hadden en soms niet in staat waren om twee passes aan elkaar te rijgen."