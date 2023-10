Met het statement van Newcastle tegen PSG als toppunt: herbeleef de Champions League-avond hier

clock 23:08 23 uur 08. EINDE. De Champions League-avond begon met een dramatische ontknoping voor Antwerp, maar de Belgische fan kon zich wat later wel weer optrekken aan de match tussen Leipzig en City. Daar speelden twee Belgen de hoofdrol. Openda rende de verdediging van City in de eerste helft op een hoopje om de openingsgoal van Foden uit te wissen, maar in de tweede helft zorgde invaller Doku met een assist en een goal toch voor de zege voor City. In Newcastle-PSG geen Belgen, maar niet minder spektakel. In een uitgelaten St James Park leerde Newcastle zijn antilichaam PSG een lesje in de cashclash. De thuisploeg bewees geen bij-elkaar-gekochte ploeg te zijn, maar wel een sterk blok. Het profiteerde van het gemakzucht van PSG en stuurde ze naar huis met een nieuw Champions League-trauma: 4-1. In de rest van de affiches zat het venijn vaak in de staart. Lazio won in het absolute slot nog van Celtic en ook Rode Ster kwam nog langszij Young Boys. Barcelona won op zijn beurt droogjes met 0-1 van Porto en klimt naar de leiding in de groep van Antwerpen. . EINDE De Champions League-avond begon met een dramatische ontknoping voor Antwerp, maar de Belgische fan kon zich wat later wel weer optrekken aan de match tussen Leipzig en City. Daar speelden twee Belgen de hoofdrol. Openda rende de verdediging van City in de eerste helft op een hoopje om de openingsgoal van Foden uit te wissen, maar in de tweede helft zorgde invaller Doku met een assist en een goal toch voor de zege voor City.



clock 22:58 22 uur 58. Newcastle - PSG: 4-1. Een blamage van jewelste voor PSG. Newcastle duwde het mes in het slot nog wat dieper in de wonde. Het thuispubliek mocht nog een laatste keer uit zijn dak gaan wanneer Schar de 4-1-eindstand tegen het net poeierde.

clock 22:56 22 uur 56. Celtic - Lazio: 1-2. Het venijn zit duidelijk in de staart. Ook Lazio spaarde nog een winning goal op voor het absolute slot. Matteo Guendouzi zet in de 97e minuut nog de 1-2-eindstand op het bord. Het bezoekersvak davert, Celtic baalt als een stekker.

clock 22:54 22 uur 54. Rode Ster - Young Boys: 2-2. Rode Ster Belgrado grijpt dan toch het puntje waar het recht op heeft. De Servische ploeg kan de comeback van Young Boys afwenden door een ferme knal van Bukari, die vroeger nog bij Gent speelde. De scheidsrechter fluit meteen af: 2-2 is de eindstand.

clock 22:47 22 uur 47. Doku pikt ook zelf een goaltje mee.

clock 22:46 22 uur 46. Leipzig - City: 1-3. Na de assist, ook het doelpunt. Niemand van Leipzig kan Doku volgen in de tegenaanval. De Rode Duivel snelt in het slot naar de goal en prikt droogjes binnen. De tweede Belgische goal van de affiche. De 1-3 is meteen ook de eindstand.

clock 22:38 22 uur 38. Doku schotelt Alvarez de 1-2 voor.

clock 22:37 22 uur 37. Leipzig - City: 1-2. De Belgen peperen de affiche Leipzig-Manchester City. Openda scoorde eerder al de 1-1-gelijkmaker, maar invaller Doku deed de treffer van zijn collega-Rode Duivel teniet met een assist. Hij legt de bal op de zestien-meter klaar voor Alvarez, die het leer fraai in de verste hoek schildert.

clock 22:24 22 uur 24. Rode Ster - Young Boys: 1-2. De Young Boys gaan op en over Rode Ster. De Zwitserse bezoekers krijgen een strafschop voor handspel. Een koud kunstje voor Cedric Itten, die zijn ploeg de voorsprong vanaf de stip schenkt.

clock 22:19 22 uur 19. Hernandez kopt ook eens raak voor PSG.

clock 22:18 22 uur 18. Newcastle - PSG: 3-1. PSG is wakker. Meteen na de derde tegentreffer prikken de mannen van Luis Enrique terug. Na een belegering van de grote rechthoek dropt Warren Zaire Emery het leer in niemandsland, waar Lucas Hernandez tussen de keeper en de verdediging plots opduikt. De vleugelverdediger van PSG knikt de bal feilloos in het hoekje. Een eerredder of het begin van een comeback?

clock 22:15 22 uur 15. Newcastle doet er nog een derde bij.

clock 22:14 22 uur 14. Newcastle - PSG: 3-0. Een terugkeer door de grote poort voor Newcastle. Na nog geen uur staat het al 3-0 tegen PSG. Trippier profiteert van Mbappé zijn allergie voor verdedigen en rukt op via zijn rechterflank. De rechtsback krijgt alle tijd van de wereld om Sean Longstaff uit te kiezen aan de rand van de grote rechthoek. De doorgelopen middenvelder neemt de diepe bal in dank aan en knalt loeihard in de verste hoek. Mbappé en co staan erbij en kijken ernaar.

clock 22:11 22 uur 11. Rode Ster - Young Boys: 1-1. Ook de Young Boys knokken terug. Na en splijtende pass duikt Ugrinic als een duiveltje uit een doosje plots op voor de goal van Rode Ster. Het Servische nummer 7 prikt droogjes binnen: 1-1.

clock 22:05 22 uur 05. Openda schuift de 1-1 binnen.

clock 22:04 22 uur 04. Leipzig - City: 1-1 (Openda). Daar is Openda! Onze landgenoot moest een volledige eerste helft met lede ogen toekijken hoe Manchester City domineerde, maar net na de pauze heeft hij zijn moment gegrepen. Onze landgenoot is levensgevaarlijk op de counter en bewijst dat meteen tegen Akanji. Openda stoomt door na een omschakelmoment, zet zijn rechtstreekse tegenstander sterk opzij en drukt het leer ook nog eens via de paal binnen. Een echte spitsengoal.

clock 21:41 21 uur 41. Burn duikt de 2-0 binnen voor Newcastle.

clock 21:40 21 uur 40. Newcastle - PSG: 2-0. Explosie twee op St James' Park. Newcastle stoomt - onder oorverdovende aanmoedigingen van het thuispubliek - gewoon door tegen PSG. Tonali tikt in de grote rechthoek listig naar Bruno Guimaraes, die de bal op de knikker van Burn legt. De boomlange verdediger twijfelt niet en knikt raak. De VAR houdt iedereen nog even in spanning, maar de uitgestelde vreugde-uitbarsting bij de Engelsen is een feit.

clock 21:34 21 uur 34. Rode Ster - Young Boys: 1-0. De vijfde goal is gevallen in Servië. Na een snel omschakelingsmoment zet Bukari (ex-Gent) zich goed door op zijn rechterflank. Het nummer 30 van Rode Ster Belgrado schakelt nog een mannetje uit en brengt het leer dan snoeihard voor de goal. Daar is Ndiaye goed gevolgd om de 1-0 tegen de Young Boys op het scorebord te zetten.