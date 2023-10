"It's not over yet": Astana bevestigt dat Mark Cavendish nog een jaartje doorgaat

Mark Cavendish, 38 intussen, was aanvankelijk van plan om eind dit jaar zijn fiets aan de haak te hangen. Dat kondigde hij aan tijdens de Giro. Maar al snel na zijn val en opgave in de Tour de France gonsde het van de geruchten dat de Brit toch nog zou doorgaan.



Cavendish aast immers op het record van het aantal ritoverwinningen in de Tour, dat hij nu deelt met Eddy Merckx. Met een 35e etappezege zou de voormalige wereldkampioen alleen zegekoning van de Tour worden.

Die kans krijgt hij nu bij Astana Qazaqstan, dat woensdag bevestigt dat Cavendish nog een jaartje doorgaat. "It's not over yet", luidt het in een filmpje op sociale media.