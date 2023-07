Eddy Merckx: "Ik hoop dat Mark Cavendish volgend jaar nog deelneemt aan de Tour"

Hebben we gisteren het laatste fluitsignaal gezien of krijgen we toch nog een verlenging? Astana wil Mark Cavendish verleiden tot een extra jaartje in het peloton, maar voorlopig blijft het 34-34 wat het aantal ritzeges betreft in de Tour. Mederecordhouder Eddy Merckx: "Ik gun hem die 35e overwinning."