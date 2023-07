Astana-teambaas Vinokoerov hoopt Cavendish tot extra jaartje te verleiden: "Nog een 35e Tour-zege boeken"

Met tranen in de ogen stapte Mark Cavendish zaterdag de ploegbus op. De sprinter brak zijn sleutelbeen na een val in de achtste rit van de Tour en moest genoodzaakt opgeven.



Cav neemt na dit seizoen normaal afscheid van het peloton en zou dus op 34 ritoverwinningen blijven steken in de Tour. Eentje te weinig om Eddy Merckx achter zich te laten en alleen recordhouder te worden.



Astana-ploegbaas Aleksandr Vinokoerov hoopt Cavendish dan ook te overtuigen om nog één jaartje langer door te doen. "Dan kan hij zijn vijftiende Tour rijden en alsnog een 35e etappezege boeken", aldus de Kazak.



"Ik heb zelf iets vergelijkbaars meegemaakt. Ik brak mijn dij in de Tour van 2011. Dat had mijn laatste jaar bij de profs moeten zijn, maar ik wilde zo niet stoppen. Ik verlengde mijn contract en werd in 2012 nog olympisch kampioen in Londen."



"Mark heeft dezelfde mindset als ik. Hij heeft dezelfde wil om zijn uiteindelijke doel te bereiken. Maar hij zal zelf beslissen", sloot de ex-prof af.

Cavendish keert vandaag eerst terug naar Groot-Brittannië, waar hij later geopereerd zal worden. De renner reageerde zelf nog niet op de reactie van zijn teambaas.