Cavendish vanuit ziekenhuis: "Overdonderd door liefde en steun van iedereen"

In deze Tour zocht Mark Cavendish naar nog één ritzege, waardoor hij Eddy Merckx zou voorbijsteken als enige recordhouder. Daags nadat hij tweede was geworden in Bordeaux - achter Jasper Philipsen - sloeg het noodlot toe. Hij kwam ten val onderweg in de 8e rit in het peloton en brak zijn sleutelbeen. IJzerwerk van een vorige operatie speelde hem ook parten. "Jawel, ik brak mijn rechtersleutelbeen", gaf Cavendish een update vanop zijn ziekenhuisbed. "Het herstel zal wel wat langer duren dan het normale aantal weken door de vijzen die er van een vorige blessure nog zaten. Maar het gaat wel nog altijd maar om een aantal weken, dus daar ben ik blij mee."

Iedereen – ook Merckx zelf – gunde Cavendish op zijn oude dag zijn record en leefde mee met zijn droeve exit. Dat voelde de renner van Astana Qazaqstan ook door in het ziekenhuis.



"Ik ben absoluut overdonderd door de liefde en steun van iedereen: fans, collega-renners, familie en vrienden. Ik bedank iedereen uit de grond van mijn hart."



"Het was natuurlijk niet de ideale manier om deze Tour te beëindigen, maar dat maakt deel uit van de brutaliteit en de schoonheid van de koers! Ik voelde me ongelooflijk gezegend door iedereen die meeleefde met mijn uitdaging."



Een laatste woordje van dank ging uit naar "Professon Funk": "Ik weet dat mijn schouder bij jou altijd in de beste handen is."



Waarna Cav met ongelooflijk veel zin aan zijn revalidatie begint. Normaal was hij aan zijn laatste maanden bezig, maar heel wat wielerliefhebbers - onder wie ook Merckx en zijn teambaas Aleksander Vinokoerov - hopen dat hij doordoet en volgend jaar nog een keer naar de Tour afzakt.