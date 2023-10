Deze tweede les had hij niet verdiend: Arthur Vermeeren blinkt uit met knappe assists, maar baalt na ommekeer

"Van matchen zoals die tegen Barcelona kan je als jonge speler veel leren. Iedereen heeft wel gezien hoe snel het ging en hoe makkelijk ze met twee of drie passes een goal konden maken." Was er nog bewijs nodig dat Arthur Vermeeren een snelle leerling is? Een dag na zijn woorden op de persconferentie voor het duel tegen Sjachtar Donetsk lag de middenvelder zélf aan de basis van zo'n 'Barça-aanval'. Vermeeren maakte meters na een snelle uitgooi van Butez en stuurde vervolgens héérlijk Balikwisha weg, die er 2-0 van maakte. Het zijn video's van zulke balletjes die snel X/Twitter rondgaan ...

Bij Balotelli en Walcott

Twee assists voor het 18-jarige goudhaantje: statistieken bewijzen hoe uniek dat wel niet is op het allerhoogste niveau.



Alleen Mario Balotelli en Theo Walcott waren ooit nog jonger dan Vermeeren.



“In het voetbal wordt soms iets te veel over leeftijden gesproken", had de middenvelder een dag eerder al gewaarschuwd. "Of je nu 18 of 38 bent, wat maakt het in feite uit? Op het veld is iedereen gelijk voor de wet."