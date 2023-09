België stemde voor toelating Russen op Paralympische Spelen: "Sporters niet automatisch uitsluiten"

"Het zou jammer zijn dat alle atleten over dezelfde kam worden geschoren. Dat atleten dus niet bij voorbaat geen kans krijgen om deel te nemen, omdat hun land zich niet gedraagt zoals zou moeten."

"De paralympische beweging is gebaseerd op positieve waarden. In sport ga je uit van fair play en een positieve ingesteldheid."

"Ons standpunt is dat we atleten van één land niet automatisch mogen uitsluiten."

"Dat was op voorhand beslist in de Raad van Bestuur van het Belgisch Paralympisch Comité (BPC)", zegt woordvoerder Guillaume Gobert.

Russische atleten zullen dus mogen deelnemen aan de Paralympische Spelen, zij het onder neutrale vlag.



"De voorwaarden waaronder ze mogen deelnemen moeten wel nog uitgewerkt worden. Het is nu zaak om die regels zo op te stellen waardoor blijkt dat dit een goeie beslissing was."

Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, liet al weten dat ze tijdens de Spelen geen Russen in haar stad wil zien. "Het kan inderdaad zijn dat het laatste woord hierover nog niet gezegd is", zegt Gobert. "Maar dit is wel een duidelijk signaal dat je sporters niet bij voorbaat mag uitsluiten van de Spelen."