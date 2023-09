Chelsea-coach Pochettino na slechtste seizoensstart sinds 1978: "Hard blijven werken, is enige oplossing"

"Ik ga niet zeggen dat het geweldig was, maar tegen Aston Villa hebben we niet slecht gevoetbald. We missen alleen scherpte voor doel. En het enige wat we daaraan kunnen doen, is hard blijven werken", sprak coach Mauricio Pochettino .

Ik snap dat iedereen ontgoocheld is over de situatie waarin we ons bevinden, maar we moeten focussen op de positieve zaken.

Goed voetbal of niet, goeie intenties of niet: de Argentijn heeft voorlopig de cijfers niet mee. Een 14e stek in de Premier League, met slechts 5 punten uit 6 wedstrijden. Het is van 1978 geleden dat Chelsea zo slecht aan het seizoen begon.

"We moeten groeien, individueel en als team. We hebben veel jonge spelers die ervaring moeten opdoen en moeten leren van hun fouten. Die foutjes betalen we nu nog te vaak cash. Die situatie moeten we zo snel mogelijk zien te keren."

"Het is een leerproces. Ik besef dat het moeilijk is om positief te zijn na een nederlaag. En ik snap dat iedereen ontgoocheld is over de situatie waarin we ons bevinden. Toch moeten we focussen op de positieve zaken. Hard blijven werken is de enige oplossing."