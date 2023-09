Belgische volleybalvrouwen verliezen ook van Argentinië

De Yellow Tigers (FIVB-13) begonnen het toernooi met een zege tegen Bulgarije (3-0). Daarna volgde een nederlaag tegen het lager geplaatste Puerto Rico (FIVB-22) en nu konden ze ook niet winnen van Argentinië (FIVB-19).

De komende dagen volgen nog loodzware duels met Japan, Brazilië en nummer 1 van de wereld Turkije, de kersverse Europese kampioen.

De top 2 in Tokio kwalificeert zich voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Voor de Tigers wordt dat een heel lastige opgave, zeker omdat sterspeelster Britt Herbots ontbreekt door een buikspierblessure.

De 5 overige plaatsen zullen worden toegekend op basis van de wereldranglijst in juni 2024. Voor België bestaat er dus nog een kans om zich op deze manier te kwalificeren mocht het in Japan niet lukken. Daarvoor moeten de Yellow Tigers in Tokio wel voldoende rankingpunten sprokkelen.