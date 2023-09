Britt Herbots mist olympisch kwalificatietoernooi: "Ontgoocheld, maar ook mét mij was het moeilijke opdracht"

"Ik ga altijd tot het uiterste voor de nationale ploeg, dus het is heel pijnlijk om te moeten afzeggen. Maar als je lichaam niet klaar is, moet je luisteren. Het zou te gek zijn om grote risico's te nemen en het alleen maar erger te maken."

IJdele hoop. De sterkhoudster van de Yellow Tigers is nog niet hersteld van haar buikspierblessure. "De teleurstelling is heel groot", vertelt ze. "Maar dat was ook al zo toen ik moest afzeggen tijdens het EK."

Na het missen van de beslissende EK-wedstrijden was er nog een greintje hoop dat Britt Herbots op tijd fit zou raken voor het olympisch kwalificatietoernooi in Japan (16-24 september).

De Yellow Tigers strijden vanaf komend weekend voor een olympisch ticket in Japan. In een groep met Brazilië, Japan, Turkije, Bulgarije, Puerto Rico, Argentinië en Peru moeten ze in de top 2 eindigen om zich te plaatsen voor Parijs 2024.

"Dat is een heel moeilijke opdracht: ook met mij in de ploeg hadden we zeker geen olympisch ticket vast", stelt Herbots. "Het blijft mission impossible: de Tigers moeten al twee van de drie topploegen - Turkije, Brazilië en Japan - kloppen en dan ook nog eens de andere wedstrijden tot een goed einde brengen. Begin er maar eens aan."

"Als we naar de Spelen moeten, zal het via de ranking moeten", aldus Herbots. "En op het olympisch kwalificatietoernooi vallen veel punten te verdienen. Dus we moeten zo goed mogelijk spelen en zo veel mogelijk punten pakken."

Slagen de Yellow Tigers daar wel in zonder Britt Herbots? "Ze kunnen mijn afwezigheid wel opvangen", stelt ze. "Dat hebben ze laten zien op het EK: het is een ploeg die nooit opgeeft."

"Het wordt niet gemakkelijk, maar dat was het mét mij ook niet. Als iedereen een tandje bijsteekt, dan kunnen ze het. Ik hoop alvast op een goed toernooi."

Herbots zal er zelf niet bij zijn in Japan, ze blijft in Italië om aan haar revalidatie te werken. "Maar ik ga het zeker volgen", besluit ze. "Ik zal de nummer 1 supporter zijn vanop afstand."