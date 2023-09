"We gaan groep niet winnen in Japan": waarom olympisch kwalificatietoernooi tóch belangrijk is voor Tigers

De Yellow Tigers zitten in een poule met Japan, Brazilië, Turkije, Bulgarije, Puerto Rico, Argentinië en Peru. Bovenaan eindigen wordt aartsmoeilijk, toch is het toernooi ook voor de Belgen erg belangrijk.

Op het olympisch kwalificatietoernooi vechten 3 groepen van 8 landen de strijd uit in onderlinge duels. De top twee in elke groep heeft zijn ticket beet. Voor de overige landen wordt het bang afwachten tot juni 2024.

Twaalf landen zullen volgende zomer schitteren in Parijs. Gastland Frankrijk is een zekerheid, in de komende week komen daar nog 6 gelukkigen bij.

Het moet gezegd: het is niet eenvoudig om je te plaatsen voor de Olympische Spelen in het volleybal.

Plek op wereldranglijst verdedigen

In juni krijgen 5 landen het goede nieuws te horen dat ze op basis van hun plaats op de wereldranglijst alsnog hun olympische droom in vervulling zien gaan.

Na het EK in eigen land – dat eindigde met een sterke partij tegen Turkije in de 1/8e finales – trekken de Belgische volleybalsters met vertrouwen naarJapan. Maar ook met realisme.

"We gaan onze groep niet winnen", zegt Vansnick, die sterspeelster Britt Herbots geblesseerd zag afhaken. "Maar ik heb er goede hoop in dat we met deze ploeg mooie dingen gaan tonen in Japan."

"Op dit OKT zijn er drie landen sterker dan wij: Japan (8e), Brazilië (4e) en kersvers Europees kampioen Turkije (1e). We hebben misschien het geluk dat we Turkije als laatste treffen en het dan al geplaatst is."

"Dus in dat opzicht zou ik de kalender hetzelfde opstellen als hoe die nu is. Al geeft dat geen garanties", weet de bondscoach. "We moeten er alles aan doen om de deur richting Spelen op een kier te houden."

Zo veel mogelijk punten sprokkelen, is de boodschap.