Een grote onderscheiding, maar ook nipte voldoendes: het EK-rapport van de Yellow Tigers

Vanaf vandaag is het EK in eigen land een bitterzoete herinnering voor de Yellow Tigers. Met opgeheven hoofd en trouw aan het DNA verlieten ze het toernooi tegen Turkije. Het einde van een hoofdstuk betekent ook tijd voor kritische reflectie. Van grote onderscheidingen tot verbeterpunten: bondscoach Kris Vansnick maakt het rapport van de Belgen.

Opdracht 1: minimumdoelstelling halen

Resultaat: nipt voldoende. Een maand voor het EK legde bondscoach Kris Vansnick de lat op de 1/8e finales. Lager dan dat mochten de Yellow Tigers niet mikken. Dat deden ze niet, maar toch blijft er vooral een "wat als" sluimeren. "Wat als we die wedstrijd tegen Oekraïne wel op de afspraak waren", mijmert Vansnick over de 3-0-nederlaag op speeldag 3 van de groepsfase. "Dan was het een ander toernooi." "We ambieerden meer, maar so be it. Dat heb je ook deels niet in de hand door de zware loting. Indien we in de andere toernooihelft zaten, kwamen we minder zware tegenstanders tegen. Maar met indien koop je niets." Uiteindelijk zijn de Tigers op waarde geklopt door de nummer 1 van de wereld, Turkije. "Een tegenstander die beter was, daar heb ik vrede mee."

De Yellow Tigers konden doelstelling "1/8e finales" afvinken.

Opdracht 2: DNA tonen voor eigen publiek

Resultaat: grote onderscheiding. Voor vorst, voor veerkracht en voor vechtersmentaliteit. De Tigers schreven hun eigen versie van het volkslied in Gent en Brussel. Want het DNA van de ploeg straalde af op de zaal. "De wedstrijden tegen Polen, Servië en nu ook Turkije tonen nog maar eens hoe groot het hart is van de speelsters", vertelt Vansnick trots. Hij zag zijn ploeg – zelfs in verloren posities – blijven knokken voor elk punt. "De volle zalen in eigen land hadden heel wat druk met zich kunnen meebrengen, maar de ploeg is vrij en op zijn manier blijven volleyballen."

Vechten voor elke bal: het devies van Britt Rampelberg en co.

Opdracht 3: WK-hoogvorm terugvinden

Resultaat: nipt voldoende. Nog een doel van de bondscoach: de stunts van het WK eind vorig jaar herhalen. "Daar zijn we niet helemaal in geslaagd ... Tot nu deze laatste wedstrijd." Want bij 30-30 in set 4 tegen Turkije, kon het eigenlijk alle kanten op. "We wisten dat het ook even zou duren tot we weer op WK-niveau zouden zitten. We hadden in de voorbereiding beslist om Britt Herbots fysiek te sparen. Dan weet je dat je een beetje langer moet zoeken naar de automatismen." Toch ziet Kris Vansnick het verschil tussen EK en WK niet als dag en nacht. "We hadden op het WK ook geluk met de loting, én we wonnen wel de sleutelwedstrijden die perspectieven boden."

Op het laagje glans op de Belgische vlag was het wachten tot de match tegen Turkije.

Opdracht 4: vertrouwen tanken voor OKT

Resultaat: voldoende. Meteen met de deur in huis vallen: "Het olympisch kwalificatietoernooi gaan we niet winnen, dat is wel duidelijk. Maar we gaan wel met een heel solide ploeg naar Japan", is de bondscoach overtuigd. Vanaf 16 september neemt België het daar op tegen het gastland, Brazilië, Turkije, Bulgarije, Puerto Rico, Argentinië en Peru voor een ticket richting de Spelen. Mede door de blessure van Britt Herbots moest Vansnick wel experimenteren. Het leverde hem extra wapens op: zo maakte hoofdaanvalster Pauline Martin (21) een prima indruk tegen Turkije. "En zowel in verdediging als aan service lieten we mooie dingen zien om alle grote landen te doen wankelen. Ik heb er goede hoop in dat wij met deze ploeg ook in Japan mooie dingen gaan doen."

Pauline Martin liet zich opmerken bij afwezigheid van Britt Herbots.

Opdracht 5: toekomst Tigers verzekeren

Resultaat: onderscheiding. Voor wie nog een reminder nodig heeft: een vlekkeloze aanloop naar het EK in eigen land kenden de Tigers allerminst. De zaak Vande Broek strooide twijfel in en rond de nationale ploeg. Een gevoel dat voorgoed verleden tijd lijkt, volgens de bondscoach die zijn debuut op een groot toernooi achter de rug heeft. "Ik vond dit EK een geweldige rit en ik voelde me gesteund door de staf. Uiteraard kan ons werk ook beter, maar die kritische analyse zullen we zeer binnenkort maken." "Het belangrijkste: we toonden dat de Yellow Tigers niet dood en begraven zijn. Aan motivatie is geen gebrek in een jonge groep die alleen maar kan groeien. Ik kijk er dan ook naar uit om op deze ingeslagen weg voort te gaan."