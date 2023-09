All Blacks rechten de rug op WK rugby met demonstratie tegen Namibië

In de openingswedstrijd van het WK rugby had Nieuw-Zeeland zich nog laten overbluffen door gastland Frankrijk. De bronzenmedaillewinnaar van 2019 in Japan kreeg in zijn tweede wedstrijd tegen Namibië een kans op eerherstel.

Die grepen de All Blacks ook. Ze lieten geen spaander heel van de Namibiërs en wonnen met 71-3. De All Blacks scoorden zes tries in de eerste helft (38-3), via Cam Roigard (2x), Damian McKenzie (2x), Leicester Fainga'anuku en Anton Lienert-Brown, om een aanvallende bonus veilig te stellen.

Ethan de Groot, Dalton Papali'i, David Havili, Caleb Clarke en Rieko Ioane deden er nog vijf tries bij in de tweede helft. Damian McKenzie scoorde acht conversies.

Met 5 punten staat Nieuw-Zeeland zo op gelijke hoogte met Italië, dat wel nog een wedstrijd achter de hand heeft. Frankrijk, dat Uruguay donderdag met 27-12 versloeg, staat bovenaan met 8 punten. Uruguay en Namibië blijven zonder punten achter. De beste twee teams in elke groep gaan door naar de kwartfinales.