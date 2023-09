Gastland Frankrijk beukt All Blacks in zinderende openingswedstrijd van het WK rugby meteen omver

Nog voor het eerste fluitsignaal gegeven was, wist Nieuw-Zeeland al dat het geen gemakkelijke openingswedstrijd van het WK rugby tegemoet ging.

Het keek meteen in de ogen van het thuisland Frankrijk, dat in het uitverkochte Stade de France kon genieten van een uitzinnige achterban. En vlak voor de aftrap raakten de All Blacks ook nog eens hun aanvoerder Sam Cane door een blessure kwijt.

Toch waren het de bezoekers die de beste start van de clash kenden. Na amper twee minuten openden de All Blacks de score via vleugelspeler Mark Telea. En ook in de rest van de eerste helft hield Nieuw-Zeeland goed stand tegen de Franse aanvalsgolven.

Maar na de pauze brak de veer bij de Nieuw-Zeelanders dan toch. De vermoeidheid stapelde zich op, recht evenredig met de foutjes in hun spel. Zo gaven de bezoekers te veel penalty's weg en werden ze nadien ook genekt door enkele try's.

Winger Damian Penaud verzilverde de machtsovername in de 54e minuut en zette Frankrijk op een 16-13 voorsprong. Ramos voegde daar nog twee penalty's aan toe en Melvyn Jaminet zorgde twee minuten voor tijd voor nog een vijfklapper.

Frankrijk - dat een droomstart kende - smeerde Nieuw-Zeeland zo zijn eerste nederlaag in een WK-poulewedstrijd aan.