Ierse vloek, Franse tranen, echte groep des doods en een speciale VAR: 5 verhaallijnen voor het WK rugby

Vanavond gaat in het Stade de France de 10e editie van het WK rugby van start met een clash tussen gastland Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Pas op 28 oktober kennen we de wereldkampioen. Deze 5 verhaallijnen moet je volgen tijdens het WK.

Eindelijk raak voor Frankrijk op WK?

Frankrijk en het WK rugby is een verhaal van rollercoasters en zinderende wedstrijden, maar vooral van verloren finales. Drie keer al stonden "Les Bleus" in de WK-finale, drie keer draaide het uit op een ontgoocheling. Frankrijk, geleid door wereldtopper Antoine Dupont, krijgt in eigen land een uitgelezen kans om komaf te maken met het verleden. Dankzij recente zeges tegen de toplanden uit het zuidelijk halfrond (Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Australië) begint het met vertrouwen aan het WK. Een Franse wereldtitel zou ook een klein Belgisch randje hebben, want speler Thibaud Flament verhuisde op zijn 3e naar België en speelde in de jeugd bij Waterloo. Het moet wel afrekenen met blessures voor topspelers Ntamack en Willemse en de heisa rond de selectie van Bastien Chalureau. Die Chalureau werd veroordeeld voor geweldpleging (op 2 andere rugbyspelers) én racisme, maar schreeuwde voor dat laatste in tranen zijn onschuld uit en ging in beroep. Zijn selectie werd even een staatszaak, maar de bondscoach leek de politiek te kunnen sussen.

Maakt Ierland einde aan de WK-vloek?

Als nummer 1 van de wereld is Ierland, met topspelers als Jonathan Sexton en Josh van der Flier, een van de topfavorieten voor het WK, maar dan moet het eindelijk een einde maken aan de Ierse WK-vloek. Ierland heeft nog geen enkele keer een knock-out match gewonnen op het WK. Het was er telkens bij op de 9 WK's, 7 keer waren de kwartfinales het eindstation. De ene uitschakeling was al pijnlijker dan de andere. "Het doet wat met je om zo'n bonken van kerels te zien huilen", zei aanvoerder Rory Best na de uitschakeling in 2019.

Vreemde timing voor loting zorgt voor echte groep des doods

Lukt het voor het eerst in 36 jaar voor Ierland? Dan moet Ierland eerste de groep des doods overleven en daarna een kwartfinale tegen gastland Frankrijk of drievoudig wereldkampioen Nieuw-Zeeland. Dat is het resultaat van een vreemde loting. Die loting dateert al van 14 december 2020, bijna 3 jaar voor de start van het WK. Dat is gebruikelijk voor het WK rugby, maar heeft nu voor een bizarre groep des doods én tabelhelft des doods gezorgd. Ierland (nummer 1 op de wereldranglijst), titelverdediger Zuid-Afrika (2) en Schotland (5) zitten samen in groep B. Een van die landen sneuvelt al in de groepsfase. Bovendien kruist groep B in de kwartfinales met groep A, waarin Frankrijk (3) en Nieuw-Zeeland (4) huizen. Slechts 2 landen uit de top 5 zullen dus de halve finales bereiken.

Wordt Fiji de stuntploeg van het WK?

Fiji heeft al veel getalenteerde rugbyspelers geproduceerd, maar de eilandengroep met nog geen miljoen inwoners, kon het succes in de Rugby Sevens (olympisch kampioen in 2016 én 2020) niet vertalen naar Rugby Union (15 tegen 15). Geholpen door de financiële ruggensteun van de internationale rugbybond voor "kleinere" rugbylanden en de soepelere regels rond naturalisatie is Fiji sterker dan ooit. Het bewijs daarvan is de 7e plaats op de wereldranglijst. Kan Fiji in een poule met Australië en Wales verrassen, dan evenaart het zijn kwartfinale van het WK 2007 (ook in Frankrijk) en zit er zelfs een een halve finale in.

Extra dimensie voor de VAR op het WK