Omstreden Spaanse bondsvoorzitter kondigt ontslag aan in interview met Piers Morgan

Luis Rubiales ligt al enkele weken onder vuur nadat hij na de finale van het WK voetbal voor vrouwen een van de Spaanse speelsters vol op de mond gekust had.

Slachtoffer Jenni Hermoso deed begin deze week aangifte tegen de voorzitter. Ze stelde ook dat zij en haar familieleden onder druk waren gezet om te zeggen dat ze met de kus had ingestemd.

Rubiales werd eerder al door de Wereldvoetbalbond FIFA voor 90 dagen geschorst in afwachting van de resultaten van het onderzoek dat de tuchtcommissie van de FIFA naar hem is gestart.

Ook in Spanje lopen er disciplinaire procedures. Intussen werd hij er door het Openbaar Ministerie aangeklaagd op beschuldiging van seksuele intimidatie en dwang.

Het is aan de onderzoeksrechter in Madrid om te beslissen of er voldoende bewijs is voor een rechtszaak. Volgens deskundigen hangt Rubiales een gevangenisstraf van 1 tot 4 jaar boven het hoofd als hij daadwerkelijk schuldig wordt bevonden.